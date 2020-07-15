شكرا لمتابعة خبر عن ماذا حدث : الحوثيون يوجهون دعوة غير مسبوقة للشرعية .. وهذا أبرز ما ورد فيها ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المتحدث العسكري باسم الحوثيين أعضاء حكومة الشرعية في الرياض إلى العودة إلى اليمن، والوقوف إلى جانب الجماعة الحوثية في مواجهة السعودية، مؤكداً أنها العدو الأول للنظام والاستقرار في اليمن.

وقال سريع إن اليمن الجمهوري هو اليمن الذي تواجهه الملكية السعودية، وينبغي أن يكون أولاً مستقلاً، وليس تابعاً لأطراف خارجية، في إشارة إلى الرياض وأبوظبي، اللتين تديران جناحين مختلفين في الشرعية.

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وتتزامن تصريحات الحوثيين مع موجة غضب واسعة في صفوف أنصار الشرعية ضد التحالف السعودي الإماراتي، بسبب دعمه للمجلس الانتقالي، وتخلّيه عن مناطق استراتيجية لصالح حلفاء أبوظبي في الجنوب، إضافة إلى قصفه الجوي لمواقع عسكرية مختلفة لجيش هادي في جبهتي الجوف ومأرب كان آخرها في مديرية مجزر قبل أيام.