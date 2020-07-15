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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:51 صباحاً - الأميرة ”هيا بنت الحسين“ تظهر بشكل فاضح وهي تمارس هذا الفعل المخل مع شاب .. و ”محمد بن راشد“ يجن جنونه .. شاهد (صورة)

تداولت واسائل إعلام بريطانية وعالمية صورة لأول ظهور للأميرة هيا بنت الحسين زوجة نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بعد هروبها من دبي حيث تقاضي زوجها في محكمة بريطانية. 62427267 Advertisements وتقدمت الأميرة هيا بنت الحسين بطلب أمر حماية من الزواج القسري، حسب المعلومات التي رشحت عن الجلسة الأولى من النزاع القضائي مع زوجها. وجاء ذلك خلال جلسة استماع في محكمة في لندن، الثلاثاء، تتعلق بمصلحة طفليهما، حيث ظهرت الأميرة هيا للمرة الأولى منذ هروبها من دبي إثر خلافات مع زوجها. وتقدمت الأميرة هيا (45 عاما) زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (70 عاما) بطلب الحماية وطلب عدم التعرض للإساءة وحضانة طفليهما، بحسب ما استمتعت المحكمة العليا. 62427267 62427267

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