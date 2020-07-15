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كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:51 صباحاً - عـــاجل : مصير مؤلم للفنان الشهير رامز جلال والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد مصيرة المرعب؟ (صورة صادمة)

أعلن المستشار القانوني لنقابة الإعلاميين المصريين محمود العسال، أن النقابة في طريقها لاتخاذ إجراءات جنائية ضد #رامز_جلال مقدّم برنامج "رامز مجنون رسمي" على قناة "أم بي سي مصر"، تصل إلى الحبس أو الغرامة طبقاً لنص المادة رقم 88 و89 من قانون النقابة وضد الوسيلة الإعلامية التي سمحت لها ببث برنامجه.

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وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن النقابة ليست لها علاقة بقناة "إم بي سي مصر"، وأن الدعوى التي نظرتها المحكمة أمس كانت لمنع الفنان رامز جلال لعدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة الإعلام، مؤكداً أن دفاع الفنان طلب وقف قرار منعه من ممارسة مهنة الإعلام بدعوى أنّ الفنان يقدم عملاً ترفيهياً، لكن المحكمة اقتنعت بأن رامز جلال لا يقدم أي عمل ترفيهي.

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وأوضح أنّ المحكمة استجابت لطلبات محامي نقابة الإعلاميين وقررت تأجيل القضية ليوم 31 آيار الجاري، مؤكداً أن الفنان ضرب بقرار نقابة الإعلاميين بوقفه عرض الحائط.

وتلقّى رامز جلال صدمات عدة خلال الساعات الماضية، بسبب برنامجه "رامز مجنون رسمي" بمخاطبة وزير الإعلام السعودي لوقف البرنامج"، وإعلان نقابة الإعلاميين منع ظهوره في أي وسيلة إعلامية، بجانب مطالبة مستشفى الصحة النفسية في مصر، النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري في وقف عرض برنامج "رامز مجنون رسمي"، مؤكدة أنه "يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية".

أزمات البرنامج امتدت إلى رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري وعضو مجلس النواب مرتضى منصور، الذي أرسل إنذاراً لوزير الداخلية من أجل القبض على جلال، مطالباً بالتحقيق معه وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواه العقلية.

وتقدّم منصور بطلب إلى وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى والكشف على قواه العقلية، مؤكداً أن الأخير "يرتكب عن عمد أفعالاً تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون". كما تقدّم منصور ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدّم البرنامج وفريق عمله، وشكوى رسمية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد يطالب فيه بإيقاف البرنامج، خصوصاً أن جلال غير مقيّد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه، كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه "مجنون رسمي".

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