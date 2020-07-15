شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الأمير محمد بن سلمان تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:51 صباحاً - زوجة الأمير محمد بن سلمان تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور

في أول ظهور لها على شاشة التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي ، لفتت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، زوجة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأنظار بعد حضورها ورعايتها فعاليات "المشراق 2" في مركز الملك عبد العزيز التاريخي.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الفعالية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، تضمنت "العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعـودي بطريقة معاصرة، وتشمل "معرض تاء" الذي يسلط الضوء على شخصيات نسائية مؤثرة في المجتمع العربي، و"أبواب الفرج" وتتمثل في أبواب من التراث السعودي القديم تم الرسم عليها بأيدي نخبة من الفنانين السعوديين".

وأضافت أن "الفعاليات تتضمن أيضا "المقهى الثقافي، الذي يضم عددا من الجلسات الثقافية الحوارية بين شخصيات مؤثرة وملهمة، وجمهور المشراق، ولوحات من بلادي، لتقديم عروض فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، إضافة إلى عشاء الخير ومنطقة ريادة الأعمال".

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