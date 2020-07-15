شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مافيش حاجة اسمها احباط .. نجمة افلام خالد يوسف الاباحية تظهر من جديد بصور مثيرة للغاية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار ظهور الممثلة المصرية منى فاروق وهي ترتدي خاتمًا في يدها اليسرى، التساؤل مجددًا حول زواجها، بعد أن سبق ونفى الممثل محمد عز زواجه منها في مايو إثر الشائعة التي ربطت بينهما.

وتصدرت فاروق اهتمامات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة بعد ظهورها في أفلام مخلة متداولة لها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

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وفي أحدث ظهور لها، نشرت فاروق صورة صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “مفيش حاجة اسمها إحباط لأن دايما ربنا موجود .. ربنا كبير وقادر على كل شي”.

وتفاعل معها العديد من المعلقين. فيما لم يصدر منها رد فعل حول حقيقة زواجها، بعد أن ربط البعض بين ظهورها بخاتم في يدها اليسرى، وزواجها.

وكانت الممثلة الشابة أعلنت قبل أيام خلالها عودتها إلى مصر، بعد فترة طويلة قضتها في دبي، بعد خروجها من السجن على إثر قضية الفيديوهات الإباحية التي انتشرت لها.

وقالت فاروق في أعقاب خروجها من السجن: “مش لاقيه شغل خلاص في أي مكان سواء جوة الوسط او برة وعايشه في دبي ومش قادرة علي العيشه هناك علشان غاليه .. ومش قادرة ترجع مصر علشان نظرات الناس .. قالت إنها خلاص وصلت لدرجه من اليأس اللي هيجي في مرة وتنتحر .. قالت عاوزة آكل بالحلال مش عاوزة اعمل حاجه غلط وعايزة أعيش حياة جديدة”.

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المصدر/ وكالات