شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متسابقة جزائرية شاركت في برنامج ذا فويس على قناة MBC فأنذهل الحكام من شدة جمالها ..لم يصدقو ما شاهدوه امامهم فأندفعت الفنانة احلام نحوها ولم تستطع تمالك نفسها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اذهلت المتسابقة الجزائرية أمال سكاك المدربين في برنامج The voiceلذي تبثه قناة MBC . وادت المتسابقة امال اغنية الفنانة ذكرى قالو حبيبك مسافر ، وانذهل المدربين من قوة صوت المتسابقة وطريقة اداء الاغنية . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فضيحة جنسية تهز الكويت .. ممارسة جماعية للفاحشة في اماكن لم يتخيلها بشر ..والنهاية كارثية ومرعبة .. شاهد • قالت انه فحل ويستطيع اشباع رغبتها الجنسية .. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تنشر اول صورة للشخص الأسمر الذي انجبت منه مولودها الأول ..ظهرت بين احضانة عارية الصدر وكشفت مناطقها الحساسة ..شاهد • متسابقة جزائرية شاركت في برنامج ذا فويس على قناة MBC فأنذهل الحكام من شدة جمالها ..لم يصدقو ما شاهدوه امامهم فأندفعت الفنانة احلام نحوها ولم تستطع تمالك نفسها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد الفيديو • زوجة الفنان محمد رمضان في فيديو جريء وفاضح .. قبلات ساخنة واحضان دافئة في السيارة ..شاهد • مافيش حاجة اسمها احباط .. نجمة افلام خالد يوسف الاباحية تظهر من جديد بصور مثيرة للغاية ..شاهد • السعودية تستبق كل دول العالم وتعلن عن قرار طارئ وغير متوقع بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك • هل تذكرون الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بمقاطع اباحية مع خالد يوسف ..شاهدو الفضيحة الجديدة التي نشرتها اليوم .."انا متعودة ومش قادرة أبطل" !! • الفنانة ياسمين صبري في اطلالة مثيرة وغير مسبوقة تبهر كل المتابعين ..ظهرت وكأنها حورية من الجنة .. شاهد Advertisements • خمس فتيات نامو ووضعو جوالاتهم بجوارهم .. فحدثت لهم مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد ماحدث !! • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • "اللي بده يتفرج يجي يشوف" .. شاهد منشدة "طيور الجنة" خلعت حجابها وظهرت بصور فاضحة وجريئة جدا • الفنانة "حلا شيحة" من التوبة إلى أحضان تامر حسني ..شاهد الصور الفاضحة التي كشفت المستور • بعد توبتها ثلاثة أشهر ..الكويتية "غدير السلطان" تعود للفضائح من جديد وتنشر فيديو صادم لم يتخيله أحد ..شاهد • ظهرت شبه عارية وكشفت جميع تفاصيل جسدها المثير .. النجمة السعودية الفاتنة "أمل الشهراني" تشعل الشارع السعودي بصورها الفاضحة على البحر...شاهد • صور صادمة لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة الجميلة "شمس الملا" وهي عارية بين احضان حبيبها.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ولف المدربين الاربعة كراسيهم باتجاه المتسابقة ، وصعدت الفنانة احلام الى المسرح لاقناع المتسابقة الجزائرية الانضمام الى فريقها . ويضم الموسم السادس من فريق ذا فويس فريق مدربين من أكبر الفنانيين بالوطن العربي وهم الفنانة احلام والفنانة سميرة سعيد والفنان راغب علامة والفنان محمد حماقي

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كانت هذه تفاصيل خبر متسابقة جزائرية شاركت في برنامج ذا فويس على قناة MBC فأنذهل الحكام من شدة جمالها ..لم يصدقو ما شاهدوه امامهم فأندفعت الفنانة احلام نحوها ولم تستطع تمالك نفسها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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