تعز: مركز "شفاك" يعلن تقديم العلاج لـ80 بالمائة من مصابي كورونا

أعلن مركز "شفاك" للعزل الطبي بمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الثلاثاء، عن علاج ما يقارب 80 بالمائة من الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمبادرة الشيخ حمود سعيد المخلافي لمواجهة وباء كورونا.

وقال مدير المبادرة محمد طاهر، إن المبادرة عملت على تنفيذ عملية الفحص الحراري في المنافذ و فحص (585) ألفا من القادمين إلي مدينة تعز، بالإضافة إلى تنفيذ عملية واسعة للرش والتعقيم للمؤسسات والمقرات الأمنية والعسكرية.

وفي 23 مارس الماضي، أطلقت مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي مبادرة لمواجهة فيروس كورونا في مدينة تعز.

وأشار طاهر إلى أن "إعلان مبادرة المؤسسة كانت استجابة للمخاوف الناجمة عن احتمال انتشار الوباء وخروجه عن السيطرة في دول متقدمة".

وذكر أن مركز شفاك عمل على علاج ما يقارب 80% من الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وبحاجة الى رعاية طبية داخل المدينة والمديريات دون استثناء وتعافى الكثير منهم.، حيث بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالمدينة 273 حالة بينها 70 وفاة.

من جانبه أوضح المدير الفني لمركز "شفاك " د. عبدالمغني المسني، أن المركز استقبل 85% من الحالات المؤكدة في محافظة تعز، مشيراً إلى أن عدد 100 حالة مؤكدة خضعت للرقود والعناية المركزة..

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ولفت إلى أن 70% منها تماثلت للتعاف، وعدد 28 حالة وفاة أغلبها وصلت متأخرة إلى المركز، ومازالت بعض الحالات تحت العناية، تركزت الإصابة بالفايروس بين كبار السن المصابون بأمراض مزمنة.

وبحسب مدير المبادرة، فإن المركز عمل أيضًا على تقديم الاستشارات الطبية لعشرات الحالات الذين تعرضوا للإصابة بأعراض متوسطة لهذا الوباء.

وأضاف: "قدّم المركز للمصابين خدمات العناية الطبية والعلاجية المجانية لقرابة 3 أشهر وبتكاليف باهظة ولعل منها استهلاك المصاب الواحد لعدد 150 اسطوانة أوكسجين".

وتابع: "تكفل المركز بتقديم العلاجات الاسعافية مجانًا، وكذلك الفحوصات والاشعة وتوفير شرائح فحص كورونا بصعوبة من خارج اليمن وهي شرائح تم اعتمادها طبيا لفحص وتأكيد الاصابة بفيروس كورونا".

ولفت طاهر إلى أن المركز يعمل حاليا على إدخال أجهزة وشبكة الكنترول مونيتور - لا توجد في أبرز المستشفيات داخل اليمن- بغرض تسهيل الإشراف ومتابعة المريض طبيا في غرف العناية المركزة لحظة بلحظة.

وختم طاهر حديثه "في حال تراجع حالات الإصابة وانتهاء فيروس كورونا سيتم تحويل المركز إلى مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية لجميع أبناء تعز وفق توجيهات الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية".

