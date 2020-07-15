شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : البنك المركزي في عدن يوضح حقيقة البيان حول بن بريك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة عدن، اصدار اي تعقيب او بيان بشأن لقاء قيادته اليوم الثلاثاء مع اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الادارة الذاتية للجنوب.

وقال مسؤول المركز الاعلامي للبنك المركزي احمد بافقيه في تعقيب خاص لعدن تايم ان البنك لم يصدر اي تعقيب او بيان حتى الان، نافيا كليا صحة ما يتداول من بيان مزور للبنك المركزي.

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واضاف: "اؤكد لكم ان البنك لم يصدر أي تعقيب أو تعليق على ما حدث".

وجدد بافقيه تأكيده قائلا: "هذا تعدي وتطاول على المركز الاعلامي للبنك ويأتي من الصحافة الصفراء الكاذبة". حد قوله

وتداولت وسائل اعلام محلية بيانا مزورا للبنك المركزي اليمني يتضمن تعقيبا على ما حدث اليوم من تفاصيل للقاء الذي جمع نائب محافظ البنك المركزي برئيس الادارة الذاتية للجنوب بشأن مرتبات منتسبي القطاع العسكري والامني.