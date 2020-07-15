نص الاتفاق غير الموقع بين الانتقالي الجنوبي والبنك المركزي اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدر البنك المركزي اليمني /عدن بيانا جاء فيه:

التقى عصر اليوم الثلاثاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ شكيب حبيشي بالاخ اللواء احمد بن بريك بمقر إدارة البنك بعدن.

وفي اللقاء تمت مناقشة امكانية استئناف عملية صرف المرتبات لقطاعي الامن والجيش في عموم المحافظات.

اكدت إدارة البنك عدم قدرة البنك على صرف المرتبات الا بتوافر عدد من الاجراءات التنفيذية التالية.

١إعادة كافة الاموال المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها من ميناء عدن واعادتها الى خزينة البنك المركزي اليمني.

٢-اعادة كل الايرادات المالية المستولى عليها منذ ال ٢٥من ابريل ٢٠٢٠ الى خزينة البنك المركزي ووقف التحصيل غير المشروع لاي ايرادات مستقبلا.

٣-الالتزام بعدم التدخل في انشطة البنك او تعطيل مهامه.

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بالمقابل التزام البنك المركزي اليمني بالاتي:

صرف المرتبات لكافة القطاعات بصورة منتظمة.

الحفاظ على الاستقرار المالي للسوق المحلية.

توفير العملة الصعبة للتجار.

وانفض الاجتماع دون التوصل لاتفاق.

وعليه هذا ايضاح للراي العام بما تم.

إدارة الإعلام في البنك المركزي اليمني عدن

١٤يوليو ٢٠٢٠