شكرا لبحثكم عن خبر تهمة صناعة ”الخمور” بصنعاء توقع بستة رجال وامرأتين في قبضة الشرطة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن الاجهزة الامنية في العاصمة صنعاء، ضبطت ستة رجال وامرأتين بتهمة ترويج وصناعة الخمور.

وذكر المصدر أن مركز شرطة بني حوات بمديرية بني الحارث، ضبطت عصابة مكونة من 6 أشخاص بينهم امرأتين، بعد أن أكدت التحريات قيام المتهمين بتصنيع وترويج الخمور.

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وبين المصدر أن المعمل الذي كانت تديره العصابة تم مداهمته بأمر من النيابة، وتم تحريز أدوات تصنيع الخمر، مع كمية من الخمور، و المضبوطات وإحالة المتهمين للإجراءات القانونية.

ولفت المصدر إلى أن أمن مديرية شعوب ضبط متهمين إثنين بترويج وصناعة الخمور .

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تفشي غير مسبوق لعصابات الجريمة المنظمة وتجارة الخمور والدعارة والاتجار بالبشر.