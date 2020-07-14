شكرا لبحثكم عن خبر انتشار واسع لقوات الشرطة العسكرية وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت قوات الشرطة العسكرية عصر اليوم بشكل واسع في شوارع وأحياء مدينة تعز بعد ساعات من قطعها وإثارة الفوضى .
وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن قائد الشرطة العسكرية العميد الخولاني وجه وحدات من الشرطة العسكرية بالانتشار في شوارع المدينة ومطاردة العناصر المسلحة التي قامت بقطع عدد من شوارع المدينة .
وقت سابق اليوم قامت مجاميع مسلحة بقطع عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن.
وأكد شهود عيان لـ"يمن برس" أن مسلحين ومواطنين قاموا بإشعال الحراق وقطع الطرق المؤدية إلى المدينة وكذا قطع عدد من الشوارع الرئيسية داخلها تحت ذريعة المطالبة بتسليم قتلة قيادي في قوات الجيش وهو ما دأب عليه المسلحون خلال عمليات قطعهم للشوارع في تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشار واسع لقوات الشرطة العسكرية وسط مدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.