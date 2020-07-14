شكرا لبحثكم عن خبر انتشار واسع لقوات الشرطة العسكرية وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتشرت قوات الشرطة العسكرية عصر اليوم بشكل واسع في شوارع وأحياء مدينة تعز بعد ساعات من قطعها وإثارة الفوضى .

وقال مصدر عسكري لـ"يمن برس" إن قائد الشرطة العسكرية العميد الخولاني وجه وحدات من الشرطة العسكرية بالانتشار في شوارع المدينة ومطاردة العناصر المسلحة التي قامت بقطع عدد من شوارع المدينة .

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وقت سابق اليوم قامت مجاميع مسلحة بقطع عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن.

وأكد شهود عيان لـ"يمن برس" أن مسلحين ومواطنين قاموا بإشعال الحراق وقطع الطرق المؤدية إلى المدينة وكذا قطع عدد من الشوارع الرئيسية داخلها تحت ذريعة المطالبة بتسليم قتلة قيادي في قوات الجيش وهو ما دأب عليه المسلحون خلال عمليات قطعهم للشوارع في تعز.