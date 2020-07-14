شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانقلابي الحوثي يتخذ قرارا جديدا بشان رئيسه المشاط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقر المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي الانقلابية في اجتماعه اليوم تمديد فترة رئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط لعام كامل.

وأكد الاجتماع، أن التمديد للرئيس المشاط الذي يبدأ من 24 أغسطس 2020م يأتي بحسب اللائحة الداخلية للمجلس ولأهمية المرحلة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار.حسب ما ورد في وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

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وأشاد الاجتماع، بإنجازات الجماعة العسكرية لاسيما في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير والرد الفوري والدقيق على أي اعتداءات للتحالف العربي.

وذكرت الوكالة أن المجلس السياسي للحوثيين جدد دعوته للسلام العادل .. مؤكدا الموقف الذي سبق وأن أعلنه المشاط بشأن السيطرة على الأراضي اليمنية في إشارة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتواصل جماعة الحوثي الانقلابية حشد المقاتلين والزج بهم إلى جبهات القتال تحت مظلمة استعادة اليمن ونشر السلام وهو ما يناقض واقعها والوضع الحالي في البلاد جراء انقلابها على الشرعية.