شكرا لبحثكم عن خبر إنهيار مستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء ... آخر التحديثات في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء - 14/07/2020 اسعار الصرف في صنعاء الريال السعودي شراء = 157.7 ريال بيع = 158 ريال الدولار الأمريكي شراء = 598 ريال بيع = 600 ريال اسعار الصرف في عدن الريال السعودي Advertisements شراء = 198.5 ريال بيع = 199 ريال الدولار الأمريكي شراء = 754 ريال بيع = 760 ريال اسعار الصرف في حضرموت شراء = 193.5 ريال بيع = 194.4 ريال الدولار الأمريكي شراء = 736 ريال بيع = 742 ريال مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وتختلف من صراف الى آخر

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