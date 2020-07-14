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إنهيار مستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء ... آخر التحديثات في صنعاء وعدن وحضرموت

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شكرا لبحثكم عن خبر إنهيار مستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء ... آخر التحديثات في صنعاء وعدن وحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -  اخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم

الثلاثاء - 14/07/2020

 

 

اسعار الصرف في صنعاء

الريال السعودي

شراء = 157.7 ريال

بيع = 158 ريال

الدولار الأمريكي

شراء = 598 ريال

بيع = 600 ريال

 

اسعار الصرف في عدن

الريال السعودي

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شراء = 198.5 ريال

بيع = 199 ريال

الدولار الأمريكي

شراء = 754 ريال

بيع = 760 ريال

 

اسعار الصرف في حضرموت

شراء = 193.5 ريال

بيع = 194.4 ريال

الدولار الأمريكي

شراء = 736 ريال

بيع = 742 ريال

 

مع العلم أن أسعار الصرف غير ثابتة وتختلف من صراف الى آخر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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