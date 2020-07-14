شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام للصرافين اليمنيين في عدن بعد التوافق على هذه النقاط ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للهيئة الإدارية لأعضاء جمعية الصرافين يوم أمس تم من خلاله مناقشة مستجدات القضايا المتعلقة بمهام الأعضاء وتفعيل النشاط المصرفي بعد مرور أيام على اضراب محلات وشركات الصرافة بعموم مدينة عدن احتجاجا على خطوات مالية ورقابية نفذها البنك المركزي اليمني مؤخراً. وبحسب المتحدث الرسمي للهيئة الإدارية صبحي باغفار فقد اتفق أعضاء الجمعية خلال اجتماعهم على النقاط التالية: 1_ يتم استئناف العمل في القطاع المصرفي بكافة شركاته ومنشئاته ابتداءا من تاريخ هذا الإعلان 13/7/2020. Advertisements 2_ تفعيل دور الشراكة بين جمعية الصرافين والبنك المركزي والبنوك التجارية لأداء دور فاعل يسهم في الحفاظ على استقرار العملة ومنع تدهور سعر الصرف. 3_ فرض التعاون الكامل بين شركات ومؤسسات الصرافة والبنوك التجارية والعمل على التقيد بالتسعيرة بما يتوافق مع الضوابط المتفق عليها مع جمعية الصرافين. 4_ تتابع الجمعية طبيعة سير كافة الأعمال المصرفية لكافة الشركات والمؤسسات وتهيب بالجميع الالتزام وعدم المخالفة. وأكدت رئاسة جمعية الصرافين على شكرها وتقديرها لكافة الجهود المبذولة لإنجاح هذا العمل والسعي بخطى ثابته من قبل أعضائها ومن كافة الأطراف الساعية لاحتواء الأزمات وحلها بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار في القطاع المصرفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان هام للصرافين اليمنيين في عدن بعد التوافق على هذه النقاط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.