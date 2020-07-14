شكرا لبحثكم عن خبر رهف القنون تصدم السعوديين بشكلها الجديد.. “شاهد” أول صورة واضحة لوالد طفلها! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وكانت رهف القنون قد صدمت السعوديين حين كشفت أنها رُزقت بطفلها الأول، وظهرت بفيديو قالت فيه: “ياجماعة، كل اللي ما صدق إني حامل طفلي لسه جديدة، يعني توني نفاس”.

وكتبت رهف القنون في تعليقها على الفيديو: “أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون مستقرة وعندي زوج وطفل كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع.. قالوا لي كلمة: (كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة) انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي”.

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الجدير بالذكر أن رهف القانون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت مقابلة أهلها أو العودة معهم، ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.