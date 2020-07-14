‏الارياني يسخر من تصريحات مليشيا الحوثي بشأن مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

سخر وزير الإعلام معمر الارياني من تصريحات القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو ابو علي الحاكم بخصوص الأوضاع في محافظة مأرب.



وأوضح ان تصريحات المدعو ابو علي الحاكم بشأن مدينة ‎مأرب محاولة بائسة للتغطية على هزائم مليشيا الحوثي والفاتورة الثقيلة التي تكبدتها في الارواح والعتاد دون تحقيق اي انتصار أو اختراق يذكر على مدى خمس سنوات من العدوان الغاشم على مأرب.

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‏واكد الارياني ان ما فشلت فيه مليشيا الحوثي وهي في أوج قوتها لن تحققه وقد نفذ خزانها البشري وعتادها وكل حيلها والاعيبها ومحاولاتها اختراق واستمالة وتحييد قبائل مأرب، والذي دفعها لإعلان النكف القبلي والتغرير بالبسطاء الذين تدفع بهم لمحارق الموت خدمة لأطماع نظام ايران واجندته التخريبية في المنطقة.

‏وقال " اطمئن الجميع بأن مأرب بخير وعصية على العدوان الحوثي الذي فشل في تحقيق تقدم بفضل صمود وتضحيات ابطال الجيش وقبائل مأرب الشرفاء ومعهم كل الاوفياء، وأن اقرب نقطة للمليشيا تبعد مائة كيلو متر عن المدينة في كافة جبهات القتال وأربعين كيلو في جبهة صرواح التي لم يحقق فيها تقدم منذ ٤ سنوات".

‏وثمن الارياني بطولات وتضحيات ابطال الجيش الوطني والمقاومة وقبائل مأرب الشرفاء الذين لقنوا الحوثي دروسا لن ينساها وحققوا انتصارات ساحقة آخرها في جبهة قانية، بدعم واسناد من التحالف بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للمشروع الايراني واداته الحوثية.