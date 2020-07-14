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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف حيا سكنيا في مأرب بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء اليوم الثلاثاء، بصاروخ باليستي مدينة مأرب المكتظة بالسكان.
وقالت مصادر محلية في مدينة مأرب، إن المليشيا الحوثية الإرهابية الإيرانية أطلقت مساء اليوم صاروخاً باليستياً سقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين في حي المجمع بمدينة مأرب.
وأضافت المصادر، ان الصاروخ تسبب بإلحاق أضرار بعدد من منازل المواطنين وترويع الأطفال والنساء في المدينة التي باتت تحتضن مئات الآلاف من النازحين الذين شردتهم مليشيا الحوثي الإرهابية من مناطق سيطرتها.
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