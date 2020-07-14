أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 وهي كالتالي :

تقدم جديد للقوات الحكومية في جبهة قانية وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات https://www.elyamnelaraby.com/490190 الهلال الإماراتي يوزع 40 طن من المساعدات على 1370 أسرة بمخيم النازحين بالخوخة https://www.elyamnelaraby.com/490199/ مناقشة الترتيبات لإنجاح تدخلات منظمة ميدير السويسرية بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/490202/ بالفيديو.. يمنية تشتكي من جور وظلم المحاكم القطرية https://www.elyamnelaraby.com/490214/ الخنبشي يشيد بمستوى الخدمات الطبية لمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/490234/ اتفاق بين الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن https://www.elyamnelaraby.com/490240 رصد 311 حالة انتهاكا لميليشيا الحوثي بتعز في النصف الأول من 2020 https://www.elyamnelaraby.com/490242/ ميليشيا الحوثي تحبط مخططات السلام في اليمن خدمة لإيران https://www.elyamnelaraby.com/490261/ تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتين https://www.elyamnelaraby.com/490266/ القوات الجنوبية تكسر ثالث هجوم لميليشيا الإخوان بأبين منذ وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/490272/

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