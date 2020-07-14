شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الداخلية : توجة تحذير هام وعاجل لجميع المواطنين في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية التابعة لسلطات الحوثيين بصنعاء ، تحذير عاجل للمواطنين من الاقتراب أو التواجد في ممرات السيول.

وجددت المصلحة، تحذيرها لجميع المواطنين من التواجد أو العبور من ممرات السيول و المصبات المائية أثناء هطول الأمطار أو عند توقع هطولها في العاصمة صنعاء والمحافظات، لما يشكله ذلك من خطورة على الحياة. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وفق توقعات الفلكيين اليمنيين.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : بفستان فاضح .. كندة حنا تشعل انستغرام بجلسة تصوير جريئة في احدى الفنادق

الرواية الكاملة : قصة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم من الألف الى الياء قصة هزت المجتمع العربي

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

Advertisements

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد