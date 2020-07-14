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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء 14-07-2020? - آخر تحديث الثلاثاء 14-7-2020? في مسجد بالسعودية.. الصلاة عكس القبلة باتجاه اليمن والسبب مفاجئ! (شاهد)! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أ مواطن لحظة دخوله أحد المساجد، بصلاة مقيم، عكس اتجاه القبلة. ولفت المواطن نظر المقيم إلى أنه يصلي عكس اتجاه القبلة قائلا له: " أنت الآن تصلي باتجاه اليمن، القبلة في الاتجاه الآخر". وبرر الشاب صلاته عكس اتجاه القبله بأنه شعر بالدوار، قائلا: " أنا دايخ " ،مشيرًا إلى أنه لم ينتبه حتى لميكروفون الإمام كدليل على أنه يصلي بالاتجاه الخاطئ. أ مواطن لحظة دخوله أحد المساجد، بصلاة مقيم، عكس اتجاه القبلة. ولفت المواطن نظر المقيم إلى أنه يصلي عكس اتجاه القبلة قائلا له: " أنت الآن تصلي باتجاه اليمن، القبلة في الاتجاه الآخر". وبرر الشاب صلاته عكس اتجاه القبله بأنه شعر بالدوار، قائلا: " أنا دايخ " ،مشيرًا إلى أنه لم ينتبه حتى لميكروفون الإمام كدليل على أنه يصلي بالاتجاه الخاطئ.

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