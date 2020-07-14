تدشين مشروع تجهيز مختبرات كليتي الصيدلة والحقوق بجامعة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 دشن محافظ عدن، أحمد سالم ربيع، ورئيس الجامعة الدكتور، الخضر لصور، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع تأثيث وتجهيز مختبرات كلية الصيدلة والمختبر الجنائي بكلية الحقوق، الممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية.

Advertisements ويشمل المشروع تأثيث وتجهيز مختبرات كلية الصيدلة والمختبر الجنائي في كلية الحقوق، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 6 ملايين دولا. كما وقع المحافظ ورئيس جامعة عدن، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الشركة الاستشارية مع "أرابتك جردانية" الأردنية، كجهة مشرفة على تنفيذ مشروع المستشفى التعليمي في جامعة عدن، الممول من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، بتكلفة 100 مليون دولار.

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