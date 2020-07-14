القوات الجنوبية تكسر ثالث هجوم لميليشيا الإخوان بأبين منذ وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، وجبهة محور أبين، النقيب، محمد النقيب، أن القوات الجنوبية، كسرت ليل اليوم الثلاثاء، ثالث هجوم شنته مليشيات الاخوان الارهابية على مواقعها في محافظة أبين منذ اعلان وقف اطلاق النار .

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واضاف في تغريدة له بتويتر، "نحن ملتزمون بوقف اطلاق النار من منطلق التزامنا الثابت بإتفاق الرياض لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بالتصدي والدفاع الباسل على انفسنا وشعبنا من اي اعتداء ينفذ اجندات تركية تسعى لإفشال إتفاق الرياض" .

وأوضح النقيب أن ميليشيا الإخوان بجبهة أبين قصفت بنيران كثيفة ومن مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات الجنوبية .. لافتاً إلى أن الميليشيات هدفت من ذلك الغطاء الناري تنفيذ هجوم غير ان القوات الجنوبية وعبر شكبتها النارية عالية الجاهزية والدقة تمكنت من إسكات نيران العدو وكسر نوايا الهجوم المضاد