شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا تدين الاعتداءات الحوثية ضد السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت ماليزيا اليوم الثلاثاء بشدة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي شنتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية في 12 يوليو الجاري واعترضتها القوات السعودية.



وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن استمرار هذه الهجمات المتعمدة المستفزة تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة.

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