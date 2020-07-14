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تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتين

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتين

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق المحررة خلال الساعات الماضية .

 

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنها سجلت 16 إصابة جديدة في حضرموت، وحالتي إصابة في تعز .

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كما تم تسجيل (5) حالات وفاة منها أربع حالات وفاة في حضرموت، وحالة في شبوة .

 

وأضافت اللجنة أنها سجلت 10 حالات شفاء من الفيروس، منها 7 حالات في شبوة وحالتين في حضرموت وحالة في لحج .

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى ( 1516) منها (429) وفاة و(685)  تعافي

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