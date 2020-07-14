شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق المحررة خلال الساعات الماضية .



وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بتويتر، أنها سجلت 16 إصابة جديدة في حضرموت، وحالتي إصابة في تعز .

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كما تم تسجيل (5) حالات وفاة منها أربع حالات وفاة في حضرموت، وحالة في شبوة .

وأضافت اللجنة أنها سجلت 10 حالات شفاء من الفيروس، منها 7 حالات في شبوة وحالتين في حضرموت وحالة في لحج .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى ( 1516) منها (429) وفاة و(685) تعافي