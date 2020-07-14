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عدن - ياسمين التهامي - ميسي يودع برشلونة رسمياً



سبورت 360 – يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيامًا صعبة مع فريقه برشلونة، عقب عودة الدوري الإسباني بعد جائحة كورونا. وبدى واضحًا للجميع تأثر أسطورة برشلونة بضغط المباريات، وعدم حصوله على أي راحة بعد عودة الليجا، وهو ما تظهره لغة الأرقام، في تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية. ميسي بحاجة للراحة واستشهدت الصحيفة بتصريحات كيكي سيتيين في المؤتمر الصحفي عقب مباراة برشلونة وبلد الوليد، الذي أكد حاجة ميسي للراحة، وأنه كان ينوي تبديله لولا سيناريو المباراة التي انتهت بفوز البارسا بهدف نظيف. وشارك ميسي في جميع المباريات التي لعبها برشلونة بعد التوقف، 9 مباريات بشكل أساسي من البداية للنهاية، لم يتم تبديله ولم يحصل على أي دقيقة للراحة. ميسي وسارابيا وانعكس هذا الأمر على مستوى ميسي وتأثيره، حيث سجل 3 أهداف فقط في 9 مباريات، من بينهم هدفين من ركلتي جزاء. الأمر لم يتعلق بالتهديف فقط، يظهر ميسي عدد أقل من المراوغات عما كان يفعله من قبل، ويفقد المزيد من التمريرات، بينما لم يفقد ميزته في تقديم الهدايا والتمريرات الحاسمة لزملائه. وقارنت “ماركا” بأرقام ميسي قبل وبعد التوقف، حيث كان يسجل بمعدل 77. هدف لكل مباراة ويقدم 52. تمريرة حاسمة، وتمريراته الخاطئة 9.81 .. أما بعد التوقف يسجل بمعدل أقل 33. لكل مباراة، ويصنع بمعدل أكبر 89. وتمريراته الخاطئة ارتفعت إلى 12.11

