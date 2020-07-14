شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القنون تنشر صورة جديدة.. وتوجه رسالة للمرأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون، قررت العودة للتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي مجددًا خاصة بعدما اطمأنت على وضعها الصحي عقب ولادة طفلها واستقرار حياتها في كندا، حيث تركت رسائل غامضة وجهتها للمرأة.

ونشرت رهف القنون عبر خاصية “الاستوري” في “إنستغرام” صورتين وضعت بهما رسائل وثالثة ظهرت فيها من مقر إقامتها في كندا، وحثت المرأة على أن تحب نفسها فكتبت في أولى الرسائل: “حبك لنفسك يعلم الآخرين كيف يحبونك”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأوضحت القنون في رسالتها الثانية أن المرأة أصبح دورها غير مقتصر على أن تكون في مكانها فقط أو تتزين من أجل إظهار الجمال فقط بل تخطى الأمر حدود ذلك، منوهة إلى أن المرأة أصبحت تقود إمبراطوريات حاليًا.



ولم تفسر رهب القنون لمن وجهت تلك الرسائل غير أن البعض أشار إلى أنها تريد أن تدعم نفسها وموقفها إزاء حياتها القائمة حاليًا في كندا ردًا على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب لجوئها خارج المملكة.



وأوضح المتابعون أن رهف القنون تريد التأكيد على أن المرأة أصبح لها صوت خلافا لما كان يأخذه البعض من أفكار بشأن المرأة وهو ما اتضح في رسائلها التي تشير إلى أنها تنصح المرأة أيضًا أنه في حال أرادت أن تفعل شيئا فلتفعل ولا يقتصر دورها على شيء معين.



وقبل ذلك كانت رهف القنون قد نشرت صورًا عبر حسابها في إنستغرام جمعتها بطفلها وزوجها الأجنبي، للمرة الأولى وكتبت قائلة: “أحب أن أقضي بقية حياتي معك، وتربية طفلنا ليكون قويا مثلنا، أحبك راندي وسأبقى أحبك”.