شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي .. البنك المركزي اليمني مازال يرفض دفع مرتبات الجيش ولا اتفاق معه حتى الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يؤسفنا القول انه لم يحدث أي تقدم أو انفاق في لقاء الإدارة الذاتية والبنك المركزي مساء اليوم بشأن صرف مرتبات ومستحقات منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية .

الاخفاق في الوصول إلى نتيجة يعود إلى مماطلة البنك ومحاولته الالتفاف على بعض المطالب ومنها الالتزام بصرف راتب شهرين كدفعة أولى ثم جدولة متأخرات الرواتب من الأعوام الماضية.

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موقف الادارة الذاتية واضح ولا مساومة في حقوق الأبطال من منتسبي القوات المسلحة والأمن وهذا ماينبغي ان يدركه الفاسدون ووكلاءهم في عدن وباقي محافظات الجنوب.

منصور صالح

نائب رئيس الدائرة الاعلامية