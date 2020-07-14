شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تدين محاولة الحوثيين استهداف الأراضي السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت باكستان بشدّة عملية اطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد يستهدف سيادتها وسلامة أراضيها.

وأشاد البيان بنجاح قوات التحالف المشتركة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة وتدميرها.

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