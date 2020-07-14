شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. العثور قبل قليل على السفير جثة هامدة في منزله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الشرطة الرومانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على سفير قبرص لدى بوخارست ميتاً في شقته.

وأفادت وكالة ألأنباء الرومانية “Mediafax”، نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن السفير توفي ليل السبت على الأحد، وتم فتح تحقيق لتحديد سبب وفاته.

ووفقاً للبيانات الأولية، كان السفير القبرصي يعاني من مشاكل في القلب، ومن المنتظر الإعلان عن السبب الحقيقي لوفاته بعد تشريح جثته.