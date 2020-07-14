قبائل الصبيحة تأسر مجندين تابعين لطارق عفاش

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج

أكدت مصادر قبلية في محافظة لحج إن مسلحين قبليين اسروا تسعة مجندين تابعين لقوات طارق عفاش في الساحل الغربي.

وقالت المصادر أن مسلحين من أبناء الصبيحة ، اسروا امس الإثنين تسعة مجندين من قوات طارق واقتادوهم الى محافظة لحج ..

يأتي ذلك رداً على اعتقال قوات طارق عفاش المدعومة اماراتيا، لإثنين من أبناء الصبيحة بتهمة التجسس.

وينتمي المعتقلين لقبيلة كعللة بالصبيحة حيث اعتقلتهم قوات طارق واودعتهم أحد السجون في مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز.

وكانت قبائل الصبيحة حذرت في مايو الماضي قوات طارق عفاش من الاستمرار في ممارساتها ضد المجندين من أبنائها في الساحل الغربي.. متوعدة بالرد عليها.

وقد سبق وأن اعتقلت قوات طارق ستة من أبناء الأغبري واقتادتهم إلى أحد السجون في موقع يتبعهم في المخا، وذلك بعد اعتقال أربعة من أبناء ذات القبيلة في مدينة الخوخة الساحلية جنوب غربي الحديدة، وردت قبائل الصبيحة حينها باختطاف أربعة من قوات طارق للضغط عليهم للإفراج عن المختطفين.