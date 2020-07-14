جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



قال مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، أن خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة الماضية بلغت 100 خرقا.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات المرصودة تحليق 10 طائرات حربية تابعة للعدوان الامريكي السعودي في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والمنظر.

وأضاف: بين الخروق تحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس و51 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 398 صاروخ وقذيفة و40 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بينها تحليق طائرات حربية واستطلاعية.. رصد 100 خرق لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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