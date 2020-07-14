شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خمس فتيات نامو ووضعو جوالاتهم بجوارهم .. فحدثت لهم مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد ماحدث !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أتحداك أن تضع هاتفك المحمول بجوار سريرك بعد معرفة هذه المخاطر ! كارثة لا نعلم عنها شئ

الهاتف أصبح كل شيء في حياة الإنسان، وهو الوحيد الذي لا يفارقه حتى في نومه، ولكن بعد ما تعلم ما الذي يحدث لك عندما تصطحب الهاتف معك أثناء النوم لن تجرؤ على فعل ذلك أبداً.



القصة بدأت عندما كانت 5 طالبات في دولة الدنمارك يستيقظون من النوم وهم يعانون من عدم التركيز، وعندما سألوا بعضهن عن مكان الراوتر والهاتف، وجدوه انه بالقرب منهم، لذا قرروا بأن يقومو ن بتجربة حتى يكتشفوا ما هي حقيقة الأمر

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لذا قاموا بوضع 6 أطباق في غرفة يتواجد فيها بذور مع أجهزة هواتف محمولة، وراوتر، وفي غرفة أخرى وضعوا أيضاً عدد الأطباق وبها نفس البذور وأغلقوا الغرفتين، وتركوها لمدة 12 يوما.

وبعد مرور المدة المحددة تم فتح الغرفتين فوجدوا تلف البذور وهذا نتيجة تعرضها للإشعاع وهذا ما يحدث لنا عندما ننام بجوار الهاتف، والرواتر حيث أنها تقوم بإفراز مادة الميلاتونين في المخ، وهي المادة التي تعمل على تنظيم عملية النوم ولهذا يصاب الإنسان بالأرق.

جربوا مرة واحدة أن تقوموا بغلق الهاتف أثناء النوم وتركه في غرفة أخرى وشاهدوا هل سينتظم نومكم وراقبوا حالتكم عند الإستيقاظ وستشعرون بالفرق الواضح.