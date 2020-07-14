مع اقتراب العيد.. أزمة خانقة في الغاز المنزلي بصنعاء

يشكو سكان العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية من انعدام مادة الغاز المنزلي لليوم الثالث على التوالي، متهمين ميليشيا الحوثي بافتعال الأزمة.

وقال سكان لـ"يمن شاب نت": إن صنعاء تشهد أزمة خانقة في الغاز المنزلي منذ ثلاثة أيام وحتى اليوم، حيث وصل سعر الاسطوانة بالسوق السوداء إلى نحو 12ألف ريال يمني (20دولار أمريكي)".

واتهم مواطنون ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء أزمة الغاز وافتعالها بهدف بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة خصوصا مع زيادة الطلب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتزامن ذلك مع أزمة المشتقات النفطية والتي بدأت مطلع يونيو الماضي في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر نتيجة انعدام فرص العمل وانقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ أربع سنوات.وسبق أن اتهمت الحكومية اليمنية الميليشيات الحوثية بافتعال الأزمات.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، عمدت الميليشيات إلى افتعال الأزمات المتتالية في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بهدف إفساح المجال أمام الأسواق السوداء التي تدر عليهم مبالغ مالية كبيرة.

