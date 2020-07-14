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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة وعي تستضيف الباحث جمال بن غانم بجلسة تحت بعنوان فهم بناء الدولة برؤية شبابية حديثة" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
ضمن إطار برامج مؤسسة وعي الهادفة لتثقيف الشباب و تعزيز وعي المجتمع بأبرز المستجدات الحالية، عن طريق عقد العديد من اللقاءات و الفعاليات عقدت المؤسسة جلسة حوارية عبر الانترنت Zoom، بإستضافة الباحث/ جمال بن غانم- محلل برامج و سياسات حكومية في وزارة العلاقات الحكومية في اقليم ساسكاشون-كندا
وذلك في جلسة تحت عنوان: “فهم بناء الدولة برؤية شبابية حديثة"
وبمشاركة أكثر من ٣٠ شاب و شابة، قام فيها السيد جمال بالتعريف بمفاهيم الدولة و مضمونها، أهمية السياسة و الادارة في بناء الدولة و التفريق بينهما ، كما تتطرق إلى مناقشة رؤية شكل الدولة الحديث بما يتوافق مع المتغيرات، والذي يتطلع اليه الشباب وبما يحقق المواطنة، العدالة و بما يضمن الحقوق و الحريات و يتيح المشاركة الفعالة، بالاضافة إلى المقارنة بين نموذج كلاً من كندا و اليمن في ذلك.
كما تم فتح باب المشاركة و النقاش بين المشاركين فيما يتعلق بذلك مما يساهم في تحقيق الاستفادة و الايضاح.
علماً بأن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسة برامج المؤسسة لشهر يوليو خلال هذا العام الهادفة لرفع الوعي العام، و نقل المعرفة بالتنسيق مع مجموعة الخبراء، الأساتذة و الباحثين محلياً و دولياً.
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