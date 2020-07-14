رصد 311 حالة انتهاكا لميليشيا الحوثي بتعز في النصف الأول من 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

رصد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان 311 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في محافظة تعز خلال النصف الأول من 2020م.



وذكر تقرير صادر عن المركز أن انتهاكات الميليشيات تسببت في مقتل 59 مدنياً بينهم 14 امرأة و 16 طفلاً، أما بالقذائف التي تطلقها على الأحياء السكنية أو برصاص القناصة التابعين لها.

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وأشار إلى أن الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها ميليشيا الحوثي في الطرق والمزارع والمنازل تسببت خلال نفس الفترة بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة وطفلين.

واضاف التقرير أن فرق المركز وثقت وفاة 4 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة حرقاً واعدم مدنيين إثنين وتعذيب طفل واحد حتى الموت من قبل مليشيا الحوثي.

ورصد ارتكاب مليشيا الحوثي ثمان مجازر دموية راح ضحيتها 27 مدنيا بينهم 8 نساء و8 أطفال، وأصيب 33 مدنيا بينهم 7 نساء و5 طفلات، إلى جانب ارتكاب 121 انتهاكا بحق الممتلكات العامة والخاصة بالمدينة.