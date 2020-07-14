شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق بين الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

الخليج 365 - متابعات

قال مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد ركن علي منصور الوليدي أن اتفاقا جرى توقيعه قبل قليل بين الإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن.



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وقال العميد ركن علي منصور الوليدي بمنشور على صفحته بموقع "فيسبوك": في هذه اللحظات يوقع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية رئيس الادارة الذاتية مع محافظ البنك المركزي محضر اتفاق ينظم الية مزمنة وملزمة التنفيذ ، بشأن صرف مرتبات الجيش والأمن والمقاومة المتوقفة للشهر الخامس على التوالي.

وأشار الوليدي إلى أن توقيع الاتقاق جرى "بحضور النائب العام ومدير البحث الجنائي والجهاز المركزي للرقابة".