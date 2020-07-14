اخبار الخليج / اخبار اليمن

اتفاق بين الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق بين الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

اتفاق بين الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن

الخليج 365 - متابعات

قال مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد ركن علي منصور الوليدي أن اتفاقا جرى توقيعه قبل قليل بين الإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن.

 

Advertisements

وقال العميد ركن علي منصور الوليدي بمنشور على صفحته بموقع "فيسبوك": في هذه اللحظات يوقع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية رئيس الادارة الذاتية مع محافظ البنك المركزي محضر اتفاق ينظم الية مزمنة وملزمة التنفيذ ، بشأن صرف مرتبات الجيش والأمن والمقاومة المتوقفة للشهر الخامس على التوالي.

 

وأشار الوليدي إلى أن توقيع الاتقاق جرى "بحضور النائب العام ومدير البحث الجنائي والجهاز المركزي للرقابة".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين الانتقالي والبنك المركزي لصرف مرتبات الجيش والأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا