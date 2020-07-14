شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ربط مديرية الطلح بالتيار الكهربائي من محطة العقلة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى اليوم بمحافظة شبوة تدشين العمل في المرحلة الثانية من مشروع ربط مديرية الطلح بالتيار الكهربائي من محطة التوليد الغازية بحقول العقلة النفطية بمديرية عرماء.



ويشمل المشروع مد شبكة الضغط العالي من مركز مديرية عرماء الى الطلح بطول 27 كيلو متر، حسب عقود الاتفاقيات التي وقعتها السلطة المحلية والتي تنص على ربط مديريات عرماء والطلح ودهر، بالتيار الكهربائي من المحطة.

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