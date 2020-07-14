الخنبشي يشيد بمستوى الخدمات الطبية لمركز جامعة حضرموت لطب الأسرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

أشاد نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مركز جامعة حضرموت لطب الأسرة.



وقال الخنبشي اثناء زيارته للمركز اليوم بالمكلا ومعه رئيس الجامعة الدكتور محمد خنبش ان مثل هذه المراكز الطبية والتي تقدم خدمات الرعاية الطبية للمرضى بالرغم من الصعوبات في الجانب الصحي هي محل تقدير واحترام الحكومة التي تحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية في كافة المستشفيات والمرافق الصحية في اليمن.

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تطرق نائب مدير المركز عبدالرحمن باشعيب الى خدمات الأقسام والعيادات التي يضمها المركز واستقباله لجميع الحالات بما فيها الحميات الى جانب الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وصحة الام والطفل.. موضحا ان المركز استقبل قرابة 2500 حالة منذ افتتاحه قبل عامين.

وأشار الى ان المركز مجهز بأجهزة ومعدات طبية حديثة واخرها وصول جهاز الاشعة التلفزيونية مقدم من الشركة العربية للإسمنت كما ان المركز يضم نظام حاسوب ويعد الأول من نوعه في مجال التطعيمات.