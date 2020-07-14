شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب "فضائح عائلة ترامب" بالأسواق رسميا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قرر القضاء الأمريكي السماح بنشر كتاب "فضائح عائلة ترامب " ورفض الإعتراض القانوني عليه والذي تقدم به "روبرت " سقيق "ترامب " ضد ابنه اخيه" ماري ترامب " .
وبرر القاضي بولاية نيويورك الحكم بأنه لا جدوى بقبول الإعتراض إذ وصلت محتوياته لملايين القراء بعد الإهتمام الإعلامي به ، وان محاولة منع الكتاب من النشر لم تجتازالشرعية .
واحتفى الوسط الثقافي ومحامي ماري بالحكم مؤكدين انه رفع راية الحرية بالبلاد رغم الجدل المثار حول الكتاب .
وكان "روبرت " قد اعترض على الكتاب كونه أنه ينتهك اتفاق السرية الذي وقعته ماري ترامب لإنهاء معركة قضائية مع الرئيس وأشقائه ، إذ كانت تتهم "ماري " "ترامب " وأشقائه بنهم حرموهم من نصيبهم من التركة .
ويؤكد النقاد أن الكتاب يقدم صورة مدمرة للرئيس الأمريكي ، وتكشف فيه الكاتبه التي تحمل دكتوراه في علم النفس عن جوانب من حياه العائلة وجوانب نفسية للرئيس الأمريكي وتشير إلى بعض الأزمات كوباء كورونا واحداث العنصرية والكساد .
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