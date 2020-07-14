شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فئة الوافدين والمقيمين بالسعودية الذين لا يستطيعوا تجديد الإقامة ابداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الجوازات السعودية أن هناك معايير جديدة يجب العلم بها لتجديد الإقامة للوافدين الراغبين بتمديد إقامتهم ولجميع المهن والتخصصات .

حيث كشفت الجوازات عن الفئات الذين لن يستطيعوا تجديد رخصة الإقامة في المملكة .

وقالت الجوازات ان الوافدين الذين إنتهت عقود العمل الخاصة بهم، ولا يسمح لهم بنقل الكفالة، وكذلك الوافدين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاما ولا يسمح لهم بتجديد تأشيرة الإقامة، والوافدين الذين تم توطين المهن التي يعملون بها بنسبة 100 %.

وهذا يعني أنه ومع نهاية هذا العام سيكون هناك فئات كثيرة من المملكة رحلت بشكل نهائي، ولم يستطيع بإمكانهم العودة للمملكة وذلك بسبب توسع توطين وسعودة المهن في القطاع الخاص والعام.