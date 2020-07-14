شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. يمنية تشتكي من جور وظلم المحاكم القطرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 الخليج 365 - خاص رصد "الخليج 365" مقطعا مصورا لسيدة يمنية مقيمة في قطر، تعرضت للتعنيف من قبل زوجها القطري.

Advertisements وتقول السيدة اليمنية، إن المحاكم القطرية تلاعبت بقضيتها في حق نقل كفالة طفلها واستقلاله بجواز خاص، لكي يستمر في حضانتها. وأكدت اليمنية من خلال حديثها، أن المحاكم القطرية تميل إلى العنصرية ضد المقيمين داخل أراضيهم.. لمشاهدة الفيديو من هنـــا:

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