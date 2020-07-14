الخنبشي يناقش مع قيادة جامعة حضرموت استكمال العام الجامعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب رئيس الوزراء سالم الحنبشي اليوم بمدينة المكلا مع قيادة جامعة حضرموت، الاعداد والتهيئة لاستكمال العام الجامعي 2019-2020م والذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا وكذا الاستعداد للعام الجامعي القادم.



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واستعرض رئيس الجامعة الدكتور محمد خنبش، إجراءات استكمال العام الجامعي مع الاخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، منها التباعد بين الطلاب وانشاء مركزين في كلا من الشحر وغيل باوزير..منوها بان الدورة الامتحانية سوف تكون شهر لضمان سلامة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من فيروس كورونا.

وتطرق الى عدد من المعوقات والصعوبات التي تواجه الجامعة وخاصة في الجانب المالي ومستحقات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والتي تشكل العائق الأكبر امام قيادة الجامعة الى جانب العديد من القضايا المتصلة بالعملية التعليمية والاكاديمية.

وثمن الخنبشي الجهود التي تبذلها قيادة الجامعة في استقرار العملية التعليمية وخصوصاً في هذه المرحلة الحالية و الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن . مبدياً استعداده متابعة الحكومة لدعم الجامعة وتوفير مستحقات هيئة التدريس والهيئة المساعدة والموظفين.