شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بشار الاسد وزوجته يغادرون سماء سوريا والى الابد وهذا ماحملوه معهم.. فيديو مسرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بشار الاسد وزوجته يغادرون سماء سوريا والى الابد وهذا ماحملوه معهم.. فيديو مسرب

2



يغادر الرئيس السوري بشار الاسد حكم بلاده مع زوجته وابنيهما بعد اكثر من عشرين عاماً على حكمه لسوريا شهدت فيها البلاد اسوء مراحل وكشف صحفي اسرائيلي عن تفاصيل مغادرة بشار الاسد وزوجته اسماء الاخرس مع طفيلهما حافظ وشام للبلاد ضمن صفقة سياسية برعايةآ روسية . الفيديو التالي يوضح تفاصيل مغادرة الاسد لسوريا.







قد يهمك ايضاً

عاجل: دولة عربية تعلن حالة الطورائ بعد اندلاع أحداث عنف وتمرد مسلح.. وهذا مايحدث الآن

اتفاق تاريخي بين الحوثيين والشرعية بشأن «صرف مرتبات» كافة موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م (وثيقة)

قصيدة الرثاء لإبراهيم الحمدي التي أبكت الجماهير اليمنية وماهو الثمن الذي دفعه كاتبها؟

الأرصاد الجوية يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين: حول هطول متوقع لأمطار غزيرة وشديدة في ” 9″ محافظات خلال الساعات القادمة

اعلان هام من الجوازات السعودية حول تحديد " فئتان " من المقيمين تمنع من تجديد رخصة الاقامة (تفاصيل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بشار الاسد وزوجته يغادرون سماء سوريا والى الابد وهذا ماحملوه معهم.. فيديو مسرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.