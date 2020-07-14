شكرا لبحثكم عن خبر اعتصام الجيش الجنوبي يهدد بترحيل قوات التحالف العربي من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخل اعتصام افراد القوات المسلحة الجنوبية يومهم السادس امام مقر التحالف في عدن .

وقال عدد من افراد القوات المسلحة الجنوبية لكريتر سكاي: نعتصم امام مقر التحالف لليوم السادس للمطالبة بصرف رواتبنا المنقطعة منذ ١١ شهر.

واضافوا:نطالب بحقنا بحصولنا على المرتبات المنقطعة منذ ١١ شهر على التحالف المسيطر على الثروة والموانئ والمطارات والجزر ان يصرف مرتباتنا فورا مالم فل يرحل من اليمن.

واختتموا:نقول لقيادة التحالف العربي اتقوا شر الحليم اذا غضب فنحن تشهد لقتالنا بريطانيا العظمى التي طردناها بالكفاح المسلح لاتدفعونا الى استخدام السلاح وطردكم وهذا من حقنا كوننا اصحاب الارض بموجب المواثيق الدولية وانتم غرباء.