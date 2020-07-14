شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 2850 سلة غذائية للنازحين بمديريتي سيئون وشبام حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة الطارئة لإغاثة حضرموت، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



ويستهدف المشروع توزيع 2850 سلة غذائية على النازحين والاسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة من المجتمع المضيف بمديريتي سيئون وشبام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 2850 سلة غذائية للنازحين بمديريتي سيئون وشبام حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.