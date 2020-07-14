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البركاني يعزي في وفاة وزير الإعلام الأسبق حسن اللوزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

البركاني يعزي في وفاة وزير الإعلام الأسبق حسن اللوزي

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم برقية عزاء، إلى محمد وأحمد وغسان حسن اللوزي وكافه إخوانهم وأفراد أسرتهم وآل اللوزي، عزاهم فيها بوفاة وزير الاعلام الأسبق والاديب والشاعر حسن أحمد اللوزي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل من اجل خدمة الوطن.

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ونوه البركاني الى أن الوطن خسر برحيل المغفور له بإذن الله تعالى، ‏‏مناضلاً جمهورياً ‏‏جسوراً وقيادياً بارزاً واديباً لامعاً، كرس كل حياته العملية في خدمة وطنه ومجتمعه، من خلال تقلده العديد من المناصب القيادية الوطنية خلال مسيرته العملية الحافلة بالعطاء، كما عرفته اليمن أديباً وشاعراً ومثقفاً، شكلت إسهاماته الفكرية والثقافية والأدبية إضافة نوعية ومتميزة في الحركة الثقافية والإبداعية.

 

وعبر رئيس مجلس النواب عن أصدق التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم لأسرته الكريمة.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم الجميع الصبر والسلوان.

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