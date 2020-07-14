الهلال الإماراتي يوزع 40 طن من المساعدات على 1370 أسرة بمخيم النازحين بالخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 40 طن مساعدات غذائية جديدة على 1370 اسرة بمخيم العليلي للنازحين بمدينة الخوخة الساحلية الذين نزحوا من عدة مناطق في محافظة الحديدة بعد اجتياح قوى الانقلاب الحوثي لمدنهم وقراهم التى هجروا منها قسريا الى مدينه الخوخة الآمنة المحررة نتيجة البطش والتنكيل لمليشيات الارهاب الحوثية.



وتأتي هذه المعونات المتوالية من قبل دولة الامارات منذ خمس سنوات بشكل دوري ومنظم لمواساة الأسر النازحة الذي يبلغ عددهم 8 الف نسمة ممن فقدوا مصادر دخلهم وممتلكاتهم وفروا هربا من مدينة الحديدة والدريهمي وحيس والحوك والحالي والربصة ومناطق اخرى خوفا من بطش المليشيا وسط أوضاعا اقتصادية صعبة وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وكان لهيئة الهلال وقفة انسانية جادة فمنذ خمس سنوات وهيئة الهلال تمدهم بالمساعدات الغذائية اللازمة وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة المناطق المحرره باليمن.

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واكتسبت المعونات الغذائية التي وزعها الهلال الأحمر الإماراتي أهمية خاصة لمئات الاسر الفقيرة والمحتاجة وذلك من أجل تخفيف المعاناة التي أورثت فقرا شديدا وواقعا مريرا وعبئا هائلا على كاهل الأسر التي لا تقوى على توفير قوت يومها نتيجة انقطاع سبل الكسب والعيش بسبب تفاقم الصراع و الأوضاع المعيشية والإنسانية وتدهور الاقتصاد بالبلاد.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير الى دولة الإمارات وذراعها الإنساني “هيئة الهلال الأحمر ” على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين من إغاثة ومشاريع بنية تحتية ومبادرات نوعية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التى وزعت خلال هذا الاسبوع 2000 سلة غذائية اي ما يعادل 85 طن