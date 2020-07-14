القوات الحكومية تدمر مخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في باقم صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 صعدة - الخليج 365 دمرت مدفعية القوات الحكومية، مخازن للأسلحة واستهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي بالقرب من سد باقم بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

Advertisements وذكر مصدر عسكري، بأن مدفعيّة القوات الحكومية تمكنت من تدمير مخازن للأسلحة وتجمعات لمليشيات الحوثي بالقرب من سد باقم شمالي المحافظة. وأضاف، بأن انفجارات عنيفة توالت إثر القصف وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة.

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