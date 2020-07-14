تقدم جديد للقوات الحكومية في جبهة قانية وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

البيضاء - الخليج 365

شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.



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وأوضح قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم نوعي بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وأضاف العميد القبلي، في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك ما تزال مستمرّة وسط تقدم لأبطال الجيش والمقاومة. مؤكّداً أن المليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران أبطال الجيش والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين.

وأشار قائد اللواء 143 مشاة، إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل وعزمهم الكبير على مواصلة التقدّم نحو تحرير محافظة البيضاء واليمن عموماً من مليشيات الحوثي الإيرانية.