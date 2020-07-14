"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء 14 يوليو /تموز 2020:

- كمين محكم للقوات الحكومية في جبهة نهم يكبّد المليشيات خسائر فادحة https://www.elyamnelaraby.com/490172 - مصرع 4 حوثيين عقب إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات في مدينة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490167 - المشتركة تكسر هجوما حوثيا على المواقع الشرقية لحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490164 - المشتركة تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/490156 Advertisements - التحالف يشن 25 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/490150 - ذمار.. حوثيون يحرقون مواطنا حتى الموت بقاع جهران https://www.elyamnelaraby.com/490134 - وفاة 5 مواطنين بفيروس كورونا في ذمار https://www.elyamnelaraby.com/490132 - التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/490131

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